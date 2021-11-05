中國大陸10月底公布《關於製造業中小微企業延緩繳納2021年第四季度部分稅費有關事項的公告》（30號公告），符合條件的中小微製造企業（含個人獨資企業、合夥企業、個體工商戶）可申請延緩繳納2021年第四季度部分稅費，延緩期限為三個月，有助減輕企業負擔。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷表示，此政策係為了穩定工業運行及市場經濟，協助製造業中小微企業緩解短期資金壓力。

30號公告所規範的中小微製造企業為經濟行業分類中歸類為「製造業」，且2020年10月至2021年9月的年銷售額符合中小微標準，中型企業為年銷售額人民幣2000萬元以上（含）4億元以下（不含）公司；小微企業則是年銷售額人民幣2000萬元以下（不含）公司。

若成立不滿一年的企業，可按照實際經營月份推算12個月的銷售額。銷售額是指應徵增值稅銷售額，包括：納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調整銷售額。適用增值稅差額徵稅政策以差額後的銷售額計算。

可申請延緩繳納的稅費項目包括所屬期內的企業所得稅、個人所得稅（不包含代扣代繳的個人所得稅）、國內增值稅與消費稅、及附徵的城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等，但不包括向稅務機關申請代開發票時繳納的稅費。

原為按月繳納者，可延緩繳納2021年10月至12月共三個月份的相關稅費。如2021年10月稅費，可延期至2022年2月份申報繳納2022年1月份相關稅費時，再一併繳納。

至於原為按季繳納者，可延緩繳納2021年第四季度的相關稅費，在2022年4月申報繳納2022年第一季度相關稅費時一併繳納。

製造業中型企業可以延緩繳納各項稅費金額的50％；製造業小微企業可以延緩繳納100％稅費。若以年度近4億營收及10％利潤率估算，第四季可延緩繳納企業所得稅約人民幣125萬（=4億/4季*10％利潤率*25％企所稅率*50％）。

徐曉婷建議，符合條件的中國大陸企業財務長要把握時間申請，有助舒緩台商經營短期資金壓力。