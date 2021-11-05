環宇-KY（4991）持續受轉投資拖累，雖第三季營收回溫，但單季仍虧損8586.6萬元，每股虧損0.95元，毛利率31.6％，2021年前三季每股虧2.45元。

環宇-KY總執行長暨總裁安寶信指出，RF（射頻元件）代工、特別以GaN（氮化鎵），已見需求回升，而InP（磷化銦）則有客戶開發居家醫療（House care）的穿戴式裝置所用；預期2022年毛利率有機會重返4成，並希望在2023年達損益兩平。

環宇-KY受轉投資拖累，包括晶成半導體、常洲承芯、上海宙鎵等營運未見明顯起色，但在本業方面，2021年下半年起見回溫，第三季營收3.18億元，季增3.5％、惟仍較2020年同期衰退、幅度為11.1％。安寶信表示，藉由策略投資布局，以第三代半導體的關鍵一員為目標，期許2022年能開花結果，而第四季隨中國基建見回溫，整體看來會較好。