對於國安局長陳明通在立法院答詢時表示，「雞屎落土也有三寸煙」，我們不可能在武力逼迫之下上談判桌。對此，資深媒體人趙少康表示，冒個煙能嚇誰？國民黨立委林為洲也認為，這是失言，滅自己威風，另外一句比較好，就是「歹歹馬也有一步踢」。

國安局長陳明通日前在立法院面對國民黨立委溫玉霞質詢時指出，以戰逼談就是他們的策略之一。我們不可能排除他這種方式，當然我們要有應對方向，包括他過去在陸委會也修改兩岸人民條例，我們很早在法律上有建立，我們可以跟他有政治談判，有法律依據，但是不可能在他武力的逼迫之下，我們去談判，那是不可能的事情，我們台灣人一口氣，「雞屎落土也有三寸煙」，我們不可能在他們武力逼迫之下上談判桌。

趙少康認為，難道把台灣居民當成雞屎嗎？這是比喻什麼東西啊？三寸煙冒煙就完了嗎？至少也要做鬥雞啊！鬥一鬥也好啊，怎麼我們變成雞屎掉在土上冒個煙？冒個煙能嚇誰？

國民黨立委林為洲解讀，這是表示再這麼渺小，也有一點點影響力，這是失言，滅自己威風。另外一句比較好，就是「歹歹馬也有一步踢」，就是不要看清我這一隻馬，後腳一踢，也會受重傷。結果陳明通說，「雞屎落土也有三寸煙」，這傷不了人！這個講法滅自己威風。