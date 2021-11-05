桃園市議員余信憲遭人爆料，余父在桃園市中心有棟6層樓建物隔成套房出租，民眾向市府檢舉卻反被認為是挾怨報復，質疑有特權。余信憲對此回應，那是父親10幾年前合法購買的既有違建，他沒有關說護航，支持市府依法排拆。

余信憲父親名下持有1棟位於桃園市政府附近的違建，民眾向周刊投訴，違建隔這麼多間出租套房，消防安全有疑慮，早已向市府檢舉多年竟仍未拆除，疑惑為何市府接獲多次檢舉都不拆？也質疑其中是否有特權。

市府建管處表示，施工中的違建均即報即拆，老舊既存違建則分期分類排拆，凡經過社區區權會議決議要拆除的違建，建管處會優先拆除。

建管處說，投訴民眾因於桃園區復興路頂樓有違建，占用社區屋頂120坪做為出租套房，經社區區分所有權會議決議拆除，也被法院判拆，建管處於10月8日強拆完畢，但民眾認為違建被拆是為人所害，先前更曾到市府前拉布條抗議。

余信憲對此發表聲明，他表示，他的名下並無任何房產，該老舊透天是父親於10幾年前合法購買的既有違建，擔任議員任內3年絕無興建、關說、護航任何違建，支持市府依法排拆。

余信憲說，近期選舉要到了，難免會有人想興風作浪，藉由打擊他人圖自己的政治利益，他也明確向父親表示，兒子擔任議員，即使是自己親戚絕對不會護航任何情事，支持市府依法行政，對於媒體報載影射他有施壓市府，將依法提告。