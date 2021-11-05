新北市三重空軍一村是北台灣唯一擁有砲房陣地、且全村保留的眷村聚落，市府原本採全村OT（營運移轉）模式委外營運，但連續2次上網招標都乏人問津，流標作結。文化局近期將計畫重新修正，擬將園內555坪空間改為自營，而園內2446坪則採OT委外，預計月底再拚第3次招標。

空軍三重一村位在三重正義南路底河堤邊，興建於1953年，占地近4000坪，基地保有日據時期的防砲陣地及地下防空甬道遺跡，2006年前被台北縣政府登錄為歷史建築，為新北眷村類文化資產的首例，市府2018年完成修復、重新啟用，立即成為影劇取景和熱門打卡點。

文化局2019年規畫將三重一村採OT模式委外營運，規定業者須保留3成戶外廣場、遺跡、眷舍展示、藝術家進駐等，去年底、今年3月招標時廠商乏人問津，最終都是投標數掛零，流標作結。由於二度招標不順，財政部8月份介入輔導，市府也與地方召開多場說明會，最終決議放棄全村OT經營規畫。

文化局表示，當初市府採全村OT規畫，希望得標廠商可以協助市府扶植地方藝術家或創生產業，但因廠商評估資金無法平衡，且遇疫情攪局，因此投資意願不高；市府與財政部、地方人士溝通後，決議將部份園區空間改為文化局自營，媒合藝術家或地方創生空間進駐，目前仍在研議進駐業者的篩選條件，希望可以引入符合在地需求的創生產業，打造文化藝術鏈。

另外，OT委外營運部分預計11月底公告招商，初步決定移轉權15年，將要求業者保留40％以上的眷村元素，期初投資金額、履約保證金因範圍變更有調整，詳細金額仍在研議中。