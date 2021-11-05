「2021創意台中」活動，將於11月13日舉辦野餐主題日與風格下午茶大展，邀民眾感受台中悠閒生活。(林欣儀攝)

台中市政府祕書長黃崇典(左)參觀2021創意台中活動的展間。(林欣儀攝)

展現台中文化創意與活力，文化局舉辦第11屆「創意台中」，今年選定綠空鐵道廊道、以「TAICHUNG CHILL」為活動主軸，推出文創展覽、裝置藝術、音樂表演與文創市集等，秀出台中市產業特色，即日起邀民眾一起感受台中在地生活美學。

WOODANCE沐風創藝舞集以百老匯風格的舞蹈演出，為「2021創意台中，鐵道217」活動揭開序幕。台中市政府祕書長黃崇典表示，鐵道高架後在台中形成一個最長路廊，不管騎腳踏車或步行，都是很好的休閒空間，未來將形成台中新景點。

黃崇典強調，綠空鐵道軸線可以串聯台中舊酒廠、台中州廳、刑務所及糖廠、台中公園等文化歷史景點，文化局在此舉辦創意台中活動，結合自行車、花藝、茶藝與工藝等台中特色產業與文化創意，在此展現出創意的能量，值得推薦外地朋友來享受台中的悠閒生活。

策展單位指出，台中市是最在地、又國際的地方，今年以活動「TAICHUNG CHILL」為主題，希望展出台中多元的創意風貌、也呈現台中人創意與慢活的生活步調。活動場域中6大展間可感受咖啡、茶藝或花卉等台中產業與文創的交融。

文化局指出，今年活動盼從不同領域的在地文化為起點，並聚焦在產業加值，活動內容包括有6大展間、裝置藝術、2場主題日及12場音樂表演、4場職人體驗DIY等，集結80個舊物盛典及文化市集品牌，盼呈現百年台中城的風華與新創美學碰撞的火花，即日起至14日，邀民眾一同感受台中魅力。