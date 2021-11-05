聚碩(6112)董事會通過第3季財報，由於疫情加強數位轉型力道，且受到各領域行業對數位技術與應用的不斷深化，聚碩不僅持續開拓既有雲端平台的支援，目前亦積極提供客戶嶄新的雲地整合相關應用服務，前3季合併營業毛利率12.7％持續提升，歸屬於母公司業主之淨利4.47億元，每股盈餘2.37元，為歷年同期新高。

總計聚碩第3季合併營收為31.65億元，合併營業毛利率12.9％，較去年同期增加約1.2個百分點，稅後純益為1.4億元，歸屬於母公司業主之淨利1.35億元，每股盈餘0.71元；前3季合併營收為89.07億元，合併營業毛利率12.7％，較去年同期增加約0.7個百分點，稅後純益為4.58億元，年增10.2％，歸屬於母公司業主之淨利4.47億元，每股盈餘2.37元。

聚碩董事長李昌鴻表示，聚碩長期耕耘數位轉型解決方案，現階段服務更結合雲市集，自雲端架構延伸至零售、教育、行銷應用等雲服務，實現跨產業的市場需求，提供由上至下、一條龍式的完整地端雲端服務鏈、深化技術服務能量，能精準聚焦企業需求，提升企業在轉型上的效益。

針對雲端趨勢熱潮，李昌鴻表示，針對當前企業雲平台應用效益、結合人工智慧提升營運效率及用戶體驗、AI數據分析等布局規畫，將於11月舉辦多場線上研討會，分屬不同產業實務案例，業界關注痛點，提供專業分享，結合技術與知識的軟硬實力，冀望為企業提供轉型上的關鍵視角。

根據國際研調機構Ｇartner的調查結果顯示，新冠疫情之後轉向雲的IT支出比例將加速增長，到2024年，雲服務將占全球企業IT市場的比重將由於2020年5.1％提高到14.2％，此增長速度勢必帶來市場劇烈改變。為了積極因應此趨勢，聚碩全力在人才培育、平台建置及產品整合等多方面挹注資源，期望能提供廣大的經銷夥伴與企業用戶更完整的解決方案與服務能量。