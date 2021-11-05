聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture OrganizationFAO）周四表示，全球糧食價格創下逾10年新高。

聯合國10月FAO糧食價格指數較9月上漲3.9點或3%、較去年同期上揚31.8點或31.3%，達到133.2點，為連續第三個月上漲，並創下2011年7月來新高，

FAO糧價指數追蹤一籃子的大宗食品價格。

由於加拿大、俄羅斯和美國等主要出口國減產，10月全球穀物價格整體較9月上漲3.2%，小麥價格上漲5%。其他所有主要穀物價格亦走高。

植物油價格指數上漲9.6%，創下歷史新高，乳製品價格指數上漲 2.6點。

肉類指數連續第三個月下跌，主要因中國的豬肉產品採購量減少，以及巴西牛肉價格大跌。但家禽和羊肉價格上漲。

由於全球需求有限且出口嚴重過剩，糖價在連漲6個月後於10月下跌1.8%。

報告亦指出，今年全球穀物產量將較去年增加，估將達到約27.93億公噸，創下歷史新高。