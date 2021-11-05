日股因市場憂心日企未來獲利表現而走跌，所幸晶片相關類股表現不俗，免於大盤跌勢再加劇。5日日股收黑，日經指數收29611.57點，跌182.8點或0.61%，但周線收高2.49%。東證收2041.42點，跌14.14點或0.69%，周線也收高2.01%。同時，日經與東證的周線都是連2紅。

立花證券認為，原以為2021年底前，會有很多日企上修財測，但結果目前是看好看壞的都有。對於業績，市場現在看的是年報或更遠之後。對於成本大增，獲利可能也會大受影響的製造業相關族群，就不太受投資人青睞。

下跌1.36%的豐田汽車，4日公布的財報數字雖不錯，但還是示警全球半導體短缺，將對其全年產能目標形成威脅。

產業分析師認為，4日豐田雖上修財測，但是在日圓兌換美元繼續走貶條件下才能達成。因此，其它日本同業與相關製造商的未來業績也出現雜音。

權值股中，空調製造業者大金工業，以及醫療設備製造商泰爾茂，在財測未達市場預期後走低。大金跌2.64%，泰爾茂也跌5.42%。

同時，手機業者之一的軟銀跌4.84%，因電話費調降後，半年報的獲利跟著減少2.5%。

在美國高通強勁的財測下，日股大型電子股走高。其中，電玩遊戲業者科樂美漲4.45%，電信業者KDDI也漲0.08%。