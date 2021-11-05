英國航空母公司IAG集團上季報出4.85億歐元的虧損。疫情的管制和跨大西洋航線的部分航線中斷，持續影響到旅遊復甦。

IAG在7~9月季度的營業虧損為4.85億歐元，稍低於共識預期的5.13億歐元虧損。該季通常是航空公司最賺錢的旺季。

該英國西班牙合資公司表示，預計今年將出現30億歐元的虧損，但補充表示，重開跨大西洋航線，將有助於公司達成明年恢復獲利的目標。

IAG計畫在本季的飛行能量要達成疫情爆發前的60%水準。下周一美國將開放英國和其他的外國遊客，將推進IAG部分航線的復甦。

疫情的管制措施，將讓IAG在2021年出現30億歐元的營業虧損，高於分析師預測的28.7億歐元。

IAG在英國的風險越來越大，其中複雜而昂貴的新冠檢測規定，阻礙整個夏季的旅遊。而法國航空和漢莎航空因為主要服務於本土市場，所以社交管制的衝擊較小，恢復較快。