基隆捷運吵不完，交通部長王國材昨表示，基隆捷運南港-八堵段約能在2023年動工，台北市長柯文哲5日再開砲，直言現在全國民眾都聽到2023年要開工，「不要又是假開工」，隨便找一段開一下，圍個圍籬、鏟一個土而已，還說王國材因為當官，因此沒能力講實話，但專業問題其實大家都曉得。

柯文哲今赴市議會行市政總質詢，國民黨議員秦慧珠詢問，市長曾說基隆捷運是一場騙局，現在還這樣覺得？柯則回，基隆輕軌就真的沒有了，說騙局好像太沈重，但他就很氣，認為國家政策不可以亂七八糟。

秦慧珠接著說，昨天王國材在立法院說，基隆捷運的綜合規畫努力在11月底完成，預計2023年、後年動工，還透露9月底已經大致規畫完成，且派交通部次長和北北基副市長、局處首長溝通完成，是否真有此事。捷運局長張澤雄證實，中央的確有說明規畫內容和交換意見。

秦慧珠追問，交通部公然說已經溝通完成，但因柯文哲反對才沒定案？柯笑說「這牽拖啦，有溝沒有通啦」。秦再問，那11月底有機會完成所有規畫、開公聽會？張澤雄則說，有困難，因為按程序，要完成可行性研究、環境影響評估及都市計畫變更等，才能做後續作業。

秦慧珠再問，王國材說基隆捷運第一階段南港到八堵2023年動工，第二階段八堵到基隆要動則10年後再說，她詢問這可行嗎？柯文哲原想說明原委，但最後搖搖頭表示，其實專業大家都曉得，王國材也知道，只是他當官沒能力講實話。

秦又問那該如何解決？柯則說，反正拖著拖著，「我也賭他說，他說2023年開工，全國民眾都聽到，你不要開工又是假開工，隨便找一段開工一下，圍個圍籬、鏟一個土，就說做這一段」，也說全線開工很困難，這他很清楚。