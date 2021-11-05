國防部前部長湯曜明辭世，前旅長于北辰在直播中回憶湯曜明的治軍作風非常硬，有的人很怕他，湯有一次直接將一位少將調至陸軍總部當委員，因此有「湯要命」的稱號。

國防部前部長湯曜明3日辭世，享壽84歲。湯曜明，台灣省台中縣人，陸官31期畢業。歷任排、連長、旅長、總隊長、總教官、師長、四十三軍軍長、八軍團司令、陸軍總司令、參謀總長，國防部長等職，也是第一位台籍參謀總長與國防部長。

前542旅少將旅長于北辰在直播中指出，有的人很怕湯曜明，因為他動不動就拔官，非常硬，不多說廢話。對於很多事情，他覺得不對，就拔掉（下屬官職），所以被取一個外號叫「湯要命」。他不搞突擊檢查，反而先跟單位講，因為單位如果都知道要督導，還準備不好，就是在鬼混。

于北辰回憶，湯曜明當陸軍總司令時，有一次去高雄某單位督導，都事先通知什麼時候要去，要求完成整備，去了就看現況。但是湯曜明在前一個單位耽誤行程，原本中午會到，結果遲至下午3、4點還沒到。

單位主官心想，應該不會來了，打電話問安排行程的參謀，「總司令還會不會來？已經等到三點還沒來？」參謀說，因為沒有要在高雄留宿，所以會下午5點之前趕到高雄小港機場，所以總司令應該不會去了，不過還是做好準備。

結果到下午4點多，湯曜明問下一個受督導單位在哪裡？他們會不會等很久？星期五會不會休假去了？安排行程的參謀說「不會，一定在！」「好，我們過去看，大不了晚上睡在八軍團！」一行人就衝到高雄。

于北辰說，那個單位所有視導的東西都收得乾乾淨淨，單位主官換好便服準備要休假，突然總司令來了，連軍服都來不及換，就穿便服。

湯曜明就問，「你要去哪裡？」「報告總司令，禮拜五要休假！」「休假應該是下午1800，現在才下午5點，好吧好吧，你休假去啦！沒關係，休假休假。」

于北辰接著說，那個主官休完假之後，就不用回來報到了，直接拔官調職，這位將軍就這樣下台了，被調去陸軍總部當委員，所有參謀全部傻眼。

于北辰直言，所以湯曜明叫做「湯要命」，典型的不打勤、不打懶，專打不長眼。已經說要去督導，耽誤3、4個小時，還不爽要去放假，那就不要當軍人了！不過湯曜明也幫外島加給從2、3千元加到8千至1萬元，對所有外島的職業軍人都很有幫助。