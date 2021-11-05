「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）官方代表團今天舉行記者會，代表團主席古斯曼表示，任何國家高層訪問台灣並不是火上加油，反而能減緩緊張關係，孤立台灣才是增加戰爭的風險。

歐洲議會官方代表團訪問台灣的訊息在上月曝光後，中國駐歐盟使團在便公開抨擊這次訪問將嚴重違反歐方對奉行「一個中國」政策的承諾，損害中國核心利益，破壞中歐關係健康發展。

古斯曼說，我們跟台灣的互動並非是挑釁北京，這是正常行為，我們也不認為任何國家高層訪問台灣是火上加油。他說，如果國際社會跟台灣互動更多，台海會更加安全，反而能減緩緊張關係，而這樣的想法也傳遞給更多歐盟會員國，「立台灣才是增加戰爭的風險。」

古斯曼指出，歐盟作為民主實體跟台灣之間要有更多民主互動，這樣的訊號非常明確且強烈，歐盟有權利做自己的決定，也不會害怕任何國家有任何反應而不敢做出什麼動作。他認為，歐盟跟台灣的下一步深化關係可以從兩件觀察，首先是歐台之間的雙邊投資協定，其次是駐台機構的改名。