看準數位科技商機，經濟部2017年即超前部署，並從2018年開始，連續4年輔導高雄軟體園區內、和區外廠商宏碁智通、雲高科技、以及國巨等20家企業、機構，進行智慧停車、智慧醫療、智慧農業、智慧製造、以及體感科技等跨產業合作，延伸1.72億元產值。

經濟部加工處5日舉行高軟園區智慧應用落地實證成果發表會，加工處長楊伯耕、中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌、高雄民生醫院長顏家祺等人共同主持，宏碁智通、鴻海集團企業雲高科技、精誠科技、愛吠的狗、以及國巨等20家跨業合作企業代表與會。

加工處長楊伯耕致詞指出，加工處執行此一計劃長達4年，從2018年即開始扶植傳統製造產業智慧化升級，開拓智慧停車、智慧醫療、智慧農業、智慧製造、以及體感科技等各領域產業的跨業結盟。

他說，4年來累積14案次，創造的延伸產值約1.72億元，未來，將持續擴大帶 區內外廠商，共創智聯新世代，拓展新商機。

中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌表示，投資高軟的CP值最高，區內廠商可以借助加工處整合力量，追隨產業趨勢，追求卓越，「好還要更好」。

林根煌指出，5日展示的計劃成果，正是加工處超前佈署的實際案例，而此整合高軟園區內、外廠商與機構的軟硬體實力，也已見初步成果。

5日的成果發表會現場，加工處也安排跨域創新應用方案的成果實際體驗，包抱民生醫院和酷愛迪數位，整合專業職能治癪和數位互動科技，日月光與先進醫資合作開發的照護雲方案，而國巨與和全豐光電合作的智能光學AI瑕疵檢 測系統，則可降低產線人為操作誤差，精準辨別誤差，降低產品的誤篩率。