CIP彰芳暨西島離岸風電計畫與世紀風電整合台灣產學研資源，開辦一系列水下基礎製造供應經驗分享研討會。從理論與實務面向導入，提升現行本土供應鏈業者之技術量能，並對具潛力之非現行供應鏈業者提供技術規範的學習機會，激發更多本土廠商投入離岸風電產業的行列。

研討會共分為『水下基礎前期作業 』、『水下基礎製造技術』與『水下基礎專案管理』三大部分，透過全盤的教育訓練，從水下基礎前端的設計及選商重點，到製造技術，再到專案管理的實務經驗分享，包括國際標準、文件管理及人力建置方式、合約重點、環安衛要求及焊接技術等面向，協助本土鋼構下游廠商能更清楚地理解加入全球供應鏈所需必備之條件，評估未來發展所需加強的面向。

除了能為本土鋼構下游廠商帶來技術上的提升外，彰芳暨西島離岸風電計畫與世紀風電也希望藉由本次的教育訓練契機，讓更多想投入離岸風電的潛力業者對於水下基礎、鋼構能有更深入的理解，進而充實與壯大台灣離岸風電產業基底，增強本土供應鏈在亞太市場的競爭力，為跨足全球市場作準備。

5日舉辦的第一場『水下基礎前期作業』研討會上，彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou分享其過去15年作為海事工程下包商的經驗，表示離岸風電計畫與一般陸域工程相差甚大。海上運維不易且昂貴，因此離岸風電所需之產品品質要求更高，必須能承受25年的海上環境。此外，產品的準時供應對於離岸風電如此大型且複雜的開發計畫更為重要，一個零組件的延遲皆會造成嚴重的骨牌效應。無可諱言，本土產業需要更長的時間與資源去克服陡峭的學習曲線，故彰芳西島計畫及世紀風電共同合辦這一系列的工作坊，以期能協助本土供應鏈加速學習曲線並盡可能填補能量缺口。

臺大能源研究中心主任江茂雄教授分享，2050年淨零排放為全球趨勢，各國皆極大化再生能源的開發。政府亦已公布後續2026年到2035年，10年15 GW的區塊開發政策之草案，其中國產化仍為政策重點。因此，除了像世紀風電這樣的Tier 1廠商外，本土Tier 2、Tier 3廠商在環安衛、焊接、防蝕等技術的成熟發展亦十分重要，使產品品質達到國際標準，降低後續維護所造成的相關問題。

世紀風電專案處副總經理暨世紀鈽錸特總經理余俊緯則表示，縱使疫情考驗與本土化學習曲線遠比原先預估的嚴峻，世紀風電仍克盡最大努力，除了持續擴大投資讓更多下游供應鏈能參與離岸風電本土化的進程外，也透過產業教育訓練的推動，達到技術量能上的質變。