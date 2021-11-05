全球光刻機巨頭ASML全球副總裁、中國區總裁沈波近日表示，公司對向中國出口積體電路光刻機持開放態度，在法律法規框架下全力支持。目前ASML除了EUV光刻機無法對中國客戶供貨外，其他產品都可以正常發貨。

澎湃新聞報導，總部位於荷蘭的ASML是全球晶片製造設備廠商，也是晶片光刻技術的龍頭企業，光刻機是製造晶片的核心裝備。ASML全球員工超過29000名，包括中國員工1200名。

沈波表示，從最近幾年看中國市場占ASML全球光刻機銷量的三成左右，目前除了EUV光刻機（極紫外線光刻機）無法對中國銷售外，其他光刻機產品都正常對中國客戶銷售。

沈波表示，ASML在中國的裝機量已經接近1000台，目前的產品能夠支援客戶對成熟產品和先進產品的需求，為客戶提升效率優化成本。總部對我們的要求是服務好客戶，做好客戶支援。 ASML在中國有1200名員工，做服務支援的有600名。

他說，「我們每家客戶裡都有我們的支持人員，如果機器出現問題我們第一時間要幫客戶解決問題。因為停機就意味著損失，要儘快說明讓客戶恢復生產，及時回應客戶的需求。」沈波透露，去年疫情嚴重時客戶機器出現問題，德國的工程師又過不來，結果把中國工程師送到德國學習後再返回中國解決問題。

沈波稱，ASML對客戶都非常透明，客戶對ASML也非常透明，基於這種長期的信任關係，ASML的光刻機價格這一輪並沒有提價。