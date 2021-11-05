美國商務部當地時間4日公布，美國9月份貿易逆差創歷史新高，達到809億美元，原因是港口出現供應鏈問題，美國出口大幅下降，但進口仍持續攀升。其中對中國的貿易逆差最大，達365億美元。

美國ABC新聞報導，9月份的貿易逆差超過了6月份創下的732億美元的紀錄。9月份，美國出口下降3％，至2076億美元，而進口增長0.6％，至2885億美元。

報導指出，石油出口疲軟的部分原因是，在颶風「艾達」（Ida）襲擊墨西哥灣期間，鑽井平台和煉油廠關閉，導致石油出口下降了15.5％。經濟學家預計，隨著石油生產恢復，這種下降趨勢將在未來幾個月逆轉。

對中國的貿易逆差9月份飆升15％，至365億美元。今年前9個月，美國對中國的貿易逆差達到2554億美元，比2020年同期增長14.9％，是與所有國家的貿易逆差中最大的。

今年前9個月，美國的總體貿易逆差達到6386億美元，比去年同期增長33.1％。這一大幅躍升反映出，與去年相比，美國的進口需求激增，去年許多經濟活動因疫情而中止。

貿易逆差的攀升使美國第三季的GDP增速減少了1.1個百分點。以國內生產總值（GDP）衡量，這一時期的經濟增長較上季降至僅增長2％，遠低於第二季6.7％的GDP增長率。

經濟學家表示，隨著新冠肺炎疫情新增病例的減少和供應鏈的恢復，美國的貿易逆差在未來幾個月應該會開始改善，儘管改善幅度可能不大。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國金融市場分析師Kathy Bostjancic表示，預計貿易平衡在年底前仍將保持在歷史高位，而疫苗接種和病毒傳播放緩應該會支撐出口強勁增長。