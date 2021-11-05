勞動部職安署於11月5日舉辦「橡膠製品製造業暨特定製程產業改善製程安全衛生及優化廠場工作環境成果發表會」，由鄒子廉署長揭開序幕，除感謝國內橡膠、鑄造、表面處理及印染整理工業同業公會與職安署攜手合作推動改善工作環境，並頒發感謝狀給5家分享整體廠房轉型升級成功經驗之典範企業，計有來自橡膠業等超過100家廠商參與觀摩學習。

鄒署長表示，為改善傳統3K產業工作較可能發生的危害性化學品暴露、切割、夾捲及作業環境濕熱等危害，致形成產業面臨缺工、人才斷層及年齡老化等問題，勞動部自103年起陸續針對鑄造業、表面處理業、印染整理業推動輔導改善及補助計畫，109至110年度將橡膠製品製造業列為重點輔導產業，計畫執行迄今已訪視輔導逾623家、補助197家，補助改善工作環境金額累計已逾1億9仟萬元，更帶動創造2000名本國勞工就業機會，110年度COVID-19疫情期間，部分事業單位雖然受到疫情影響致產能縮減，但仍有超過40家中小企業廠商響應提出工作環境改善申請計畫，顯示企業為防止職業災害，確保安全健康勞動力而努力之決心，不因值此艱困時刻而打折，令人鼓舞。職安署也透過資源整合、專案輔導及改善經費補助等措施，並透過公(協)會伙伴合作策略，穩定在職勞工就業，並協助事業單位於疫情期間蛻變轉型。

本次活動邀請「台力橡膠股份有限公司」、「中台橡膠工業股份有限公司」、「翔新企業股份有限公司」、「建大工業股份有限公司」及「新鷹精器股份有限公司」等5家企業分享經營管理，及推動整體廠房轉型升級之成功經驗，從源頭改善工作環境，降低勞工化學品暴露、強化聽力保護、減少被夾捲及與高溫接觸等危害之風險，更同時兼顧製程品質及作業效率，並透過加強整體換氣通風、地板防滑排水與空間照明等，讓整體廠房明顯降溫、作業環境清潔明亮、空氣清新涼爽，徹底解決橡膠製品製造業等產業面臨的環境高溫悶熱、化學品異味等問題。

近年來，橡膠製品與特定製程產業在產官學共同努力下，已凝聚共識，發揮勞資互助互利的精神，職安署為呼應業界需求，將持續致力協助企業改善工作環境，盼能藉由成功經驗的分享產生連鎖效應，引領其他產業一同打造安全、健康、友善的工作環境。