由於東北風減弱轉成偏東風，東風繞過台灣的地形在台灣海峽上空產生「背風渦旋」，西半部地區位於背風側，不僅風速微弱污染物不易擴散，還會因背風渦旋將污染帶往內陸。環保署掌握此波天氣變化會加劇影響空品情形，已於3天前預報空氣品質可能變差，並提醒台電及地方政府提前啟動應變措施。

總計台電台中、興達及民營麥寮等燃煤電廠於11月3日及4日降載電量達20246.8萬度，減排硫氧化物49.5公噸，氮氧化物0.4公噸，懸浮微粒2公噸，每日降載幅度約為這三座燃煤電廠45％，地方政府也對工廠與車輛等污染源執行多種管制措施。

環保署表示，這兩天風速減弱，中部內陸幾乎呈現靜風，本地產生的污染不易擴散，到了夜晚混合層高度又變低，造成近地表污染濃度持續上升，雖然白天溫度升高後混合層高度會變高，使PM2.5濃度略降，但天氣晴朗溫高會因光化作用產生臭氧。這種受天氣變化加劇空品不佳的現象在週日前都會出現，直到8日東北季風明顯增強後才會改善，提醒西半部地區民眾未來二天要多加注意，做好自我防護。

環保署從11月2日預報發現這種不利空品的氣象趨勢後，就聯繫台電公司及各地方政府提前展開應變措施，合計11月3日以來麥寮、臺中及興達電廠降載電量已達20246.8萬度，減排硫氧化物49.5公噸，氮氧化物0.4公噸，懸浮微粒2公噸，每日降載幅度約為這三座燃煤電廠45％；另外在地方政府方面，中南部地區已執行152家工廠稽查、通知73家工廠自主管理或排放減量，其他還有露天燃燒、餐飲業與營建工地巡查，道路洗掃以及相關宣導防護措施等。