被國台辦列「台獨頑固分子」制裁 蘇貞昌：為台灣打拚不受恐嚇

對於大陸將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等列為極少數「台獨」頑固分子，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區一事，蘇貞昌表示，「我為台灣打拚，這是我應該做的事情，不受恐嚇。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（5日）發布「答記者問」表示，大陸方面依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

有媒體報導稱，大陸方面正在研究針對「台獨」頑固分子的懲戒措施，請問是否屬實？朱鳳蓮在答問時作上述表示。

朱鳳蓮表示，一段時期以來，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

根據ETtoday報導，蘇貞昌在立法院會答詢民進黨立委陳亭妃時回應，「未曾在我們台灣任何一天，對我們台灣指指點點，我為台灣打拚，這是我應該做的事情，不受恐嚇。」