前中職勝投王郭進興（原名郭尚豪）最近登上知名直播主「瘋狂阿公」莊三瘋的FB「蘭庭國際」。（柯宗緯攝）

前中職勝投王郭進興（原名郭尚豪）過去戰績輝煌，如今轉戰當直播主。（郭進興提供）

近年藝人直播帶貨夯，前中職勝投王郭進興（原名郭尚豪）最近也帶著女兒、台語歌手郭婷筠登上知名直播主「瘋狂阿公」莊三瘋的FB「蘭庭國際」與蝦皮「三瘋957」直播台，學習直播賣貨技巧，希望在直播界，再創過去球場上的輝煌成績。

曾是統一獅隊投手的郭進興是職棒六年勝投王，他曾經奪下單季20勝勇奪勝投王以及救援王等出色成績，也被資深球評曾文誠譽為「中職史上最棒投手」，未料在1997年涉及「簽賭事件」，被中職聯盟宣布永不錄用而離開職棒圈。

綽號阿水的他目前已經改名為郭進興，對於棒球仍無法忘卻，除了經常指導小選手們投球技巧外，也經常與台中法仁慈善會一起捐贈棒球物資給小選手們，讓他們有更好的練球環境，同時也參加台南亨達長青棒球隊，身手仍然不減當年，也延續自己對棒球的喜愛。

郭進興談到，當時的事件真的很無奈，不過那已經是過去式了，都過了20多年，現在也要過日子，他說喜歡在直播中跟大家一起分享生活經驗，也希望能闖出新的一片天。

與郭進興互動過的直播主莊三瘋分析，國內大小直播主雖人數眾多，但目前觀眾收看直播的興趣熱度，都不如前幾年踴躍，名人跨界直播雖然有話題，還是必須將直播台當成一個「品牌」，善用服務有感行銷，才能打造出直播台的高價值。

像是最近剛在知名網拍平台「蝦皮直播」，創下短短3小時，就獲得百萬按讚成績，另外也曾在網拍平台賣出價值近百萬元的寶石藝品，顛覆消費者對傳統網拍印象。