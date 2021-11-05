童星出身的大陸女星楊紫，主演的戲劇幾乎都是流量保證，被譽為「90後四小花旦」之一，不過5歲就出道的她，是大家眼中的「國民女兒」，清純形象深植人心，近日卻罕見大爆乳，引來正反兩派評價，性感打扮翻車。

楊紫近日到青島出席活動，她開心曬出一系列在海灘拍攝的寫真照，只見她穿上一襲平口薄紗禮服，超低胸設計讓衣服看起來快掉下來，辣露大片白皙春光，渾圓雪乳和事業線一覽無遺，仙氣十足又不失性感。

楊紫難得展現性感打扮。(圖／翻攝自楊紫微博)

不過一向清純甜美的楊紫，難得展現性感小女人一面，讓網友都驚呼「睡不著了！我要反覆看一個晚上」、「誰看了不說一聲很絕」、「老婆太美了」，但也有人想保護她，認為這個造型不適合她，「還是別穿低領裝了，容易招黑」、「低領設計毀了所有」。

楊紫5歲就出道，至今累積超過60部作品，近年憑著《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》等電視劇人氣急升，被觀眾封為「收視保證流量小花」，韋博也擁有超過5800萬粉絲追蹤，但她也直言「不敢當」，認為這是一種壓力。