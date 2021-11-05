高雄巿議會5日下午「檢討城中城大樓火災事故暨危老建築公安問題」專案報告，國民黨議員邱于軒認為警察、交通2局長未列席，質疑誰決定的？民進黨團則針對前一天陳情民眾進到議會叫囂，要求將帶人進來的議員送紀律委員會，藍、綠一言不合又摃上，議長曾麗燕敲槌喊休息後，質詢才又重新開始。

專案報告一開始，由工務局、消防局做報告，邱于軒首先發難，質疑警察、交通局長為何沒有來，她認為，城中城的問題是跨局處，除了報告的工務、消防，包括民政、衛生、社會等首長也都到，專案報告不應該是風險控管，逕自決定哪些局處要到。

民進黨團總召鄭光峰認為，找誰來要講理由，不應該無限放大。話鋒一轉，他提到前一天有人把群眾放進來，議會是莊嚴的地方，不是讓人放肆的，因此民進黨團決議，要將帶人進來議會的議員送紀律委員會。

鄭光峰說，民眾在議會外的任何陳情都可以接受，但是進到議會巿長休息室外叫囂，成何體統，這是要被譴責的，不是誰話講的大聲就有理。民進黨議員林智鴻也質疑，議會是民主殿堂，憑什麼讓言語霸凌的人進到議會裡面。