星座運勢網站「星座喲」點名，白羊座、處女座、天秤座在2022年運勢不佳，會遇到攸關人生的大危機，白羊座事業不順，處女座感情遇瓶頸，天秤座身體出現狀況，一定要特別謹慎才能逢凶化吉。

▍1.白羊座

白羊座性格熱情活潑，不過有時容易衝動行事，2022年他們的事業運不佳，工作上容易遇到問題，因為自己的粗心大意導致諸事不順，他們性格耿直，不懂得如何打通職場上的人脈，又不會向上管理，長官都不知道他在忙什麼，只要小人在背後搞鬼，就會對他們造成很大的傷害，甚至會因此丟了飯碗，面臨人生的低潮期。

▍2.處女座

處女座是典型的完美主義者，眼裡容不下瑕疵，無論在生活、職場或感情都希望達到自己心目中的標準，不過有時會因為過度吹毛求疵而造成反效果，2022年處女座的感情運低落，雖然他們致力追求真誠熱烈的感情，不過現實卻和理想背道而馳，因為對戀人有過多要求，讓對方的壓力到達極限，甚至導致分手，建議2022年要多多與另一半溝通，表達出珍惜的態度，才能將愛情掌握在自己的手中。

▍3.天秤座

天秤座的心思細膩，有時很容易想太多，他們在2022年的健康運很差，容易面臨接二連三的病痛，甚至會因此失去追求自己目標和夢想的機會，生理影響心理，身體不適讓他們變得悲觀，因此在2022年天秤座要學會緩解心理壓力，注意身體健康，調整作息並養成運動習慣，把身體顧好才能遠離危機。