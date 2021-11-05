DJI 於5日正式發佈DJI Mavic 3系列旗艦空拍無人機，以「影像至上」為理念將空拍引領至全新高度。Mavic 3是大疆迄今為止影像素質最頂級的消費型無人機，運用大疆累積多年的設計經驗與智能技術，助力全球影像創作者及科技愛好者成就更好的影像藝術，更安全的飛行體驗。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，距離上次Mavic 2信義空中花園發表會已足足三年，DJI讓這三年的等待完全值得，Mavic 3的創新技術及設計精神，讓空拍領域再度大躍進。『影像至上』不僅是一句口號。

以影像創作為出發點，Mavic 3革新了多個消費級無人機技術系統。DJI Mavic 3 追求至高影像品質，突破影像系統小型化的技術瓶頸，將主相機感光元件尺寸提高至 4/3 CMOS，並持續與 Hasselblad 合作，聯合開發 L2D-20c 相機。首次引進的雙攝影像系統配置 162 mm 長焦相機，可實現 28 倍混合變焦，使DJI Mavic 3進入探索模式時可提前觀察遠處景象，幫助創作者輕鬆完成取景、規劃飛行航線，探索無限可能。

DJI與瑞典傳奇品牌 Hasselblad（哈蘇）合作，傾力打造 L2D-20c 相機，精妙融入Hasselblad自然色彩解決方案（HNCS），嚴格採用Hasselblad標準，讓Hasselblad色彩處理模式植根於感光元件，輕鬆拍出Hasselblad專屬色彩，將色彩準確、自然地重現。

4/3 大尺寸感光元件帶來更強的畫面解析力和更高的動態範圍，滿足對畫質的嚴苛要求。Hasselblad 主相機為 f/2.8 至 f/11 可變光圈，等效焦距為 24 mm，不僅支援自動對焦，還提供84°視線範圍，廣闊景色盡收眼底。原生 12.8 級動態範圍，拍攝時可保留更豐富的亮部和陰影細節。此外，Mavic 3 的 Hasselblad 相機可與多個視覺感測器協作，透過感測器獲取的距離資料以提高對焦速度。

Mavic 3 卓越的光學品質賦予其專業級影像性能，可拍攝超高畫質及規格的影片，並支援 5.1K/50fps 和 4K/120fps 攝錄；10 位元 D-Log 可記錄多達 10 億種顏色，不僅能更細緻地呈現天空色彩的漸變層次，還能保留更多明暗部位細節，提供廣闊的後期製作空間。此外還有為專業用戶所打造的DJI Mavic 3 Cine，支援 Apple ProRes 422 HQ 編碼，資料傳輸速率最高可達 3772Mbps，且內置 1TB SSD 。Mavic 3 以先進技術、高效影像工作流以及卓越使用品質讓影像創作者可以更自由地放飛想像力，讓靈感可以抵達更遠的遠方。