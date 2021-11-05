北市新增1本土個案 接觸者7人已送採檢 16:322021/11/05 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局表示，今天新增的案16547在9月3日曾打過一劑AZ疫苗，因陪病需採檢。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今宣布新增1例本土個案，為案16547、30多歲女性，據了解，她今年9月和10月陪病，多次採檢都是陰性，因為陪病對象進入加護病房，近期轉到一般病房，要繼續陪病，11月4日採檢結果PCR為陽性CT值為40，將會再做二採判定，其接觸者共有7人，包含5名同住者，都有做採檢。 北市衛生局表示，今天新增的案16547在9月3日曾打過一劑AZ疫苗，因陪病需採檢，11月4日採檢結果PCR為陽性CT值為40，7名接觸者採檢結果尚未出爐。 #北市 #本土個案 #接觸者 #採檢 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 桃園好市乘雙券吸引119萬人登記 今抽出23.3萬名中獎者 - 生活 最後一波客庄券幸運兒出爐！這1組身分證尾數中500元 - 生活 北市12家醫院開設莫德納疫苗特別門診 符合2條件可接種第二劑 - 生活 恐成40年來最早冷氣團 專家：可以把冬衣拿出來了 - 生活 基隆捷運被柯文哲酸騙局一場 當地人嘆：有腦子都知道他說的是事實 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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