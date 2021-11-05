中央流行疫情指揮中心今宣布新增1例本土個案，為案16547、30多歲女性，據了解，她今年9月和10月陪病，多次採檢都是陰性，因為陪病對象進入加護病房，近期轉到一般病房，要繼續陪病，11月4日採檢結果PCR為陽性CT值為40，將會再做二採判定，其接觸者共有7人，包含5名同住者，都有做採檢。

北市衛生局表示，今天新增的案16547在9月3日曾打過一劑AZ疫苗，因陪病需採檢，11月4日採檢結果PCR為陽性CT值為40，7名接觸者採檢結果尚未出爐。