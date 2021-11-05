據衛福部「婦女生活狀況調查」指出，曾因生育離職的婦女達126萬6000人，而生育後復職達75萬8000人，意謂有約4成的婦女因為生育等原因至今未回到職場，為了協助婦女重回職場，勞動部推出「婦出江湖」，鼓勵有意重返職場的婦女精進專業能力或培養第二專長。

勞動部表示，許多女性因養育兒女、照顧等家庭因素離開職場，但一旦離開職場多年要重回職場相當困難，因此推出婦出江湖計畫，只要計畫獲選就有會獲得3萬元的獎勵金。

如今年50歲的陳淑滿原本在金融業工作、並擔任主管職，後來因為一對子女教育，加上發現自身時常因為工作難以控管情緒因而離職，但離職多年後想要從事不同工作，因而先選擇進修，目前也順利找到工作，重返職場，也申請婦出江湖計畫並獲核可。

71年次的李紫雯則擔任過業務、兼任講師等工作，後來因懷孕等因而決定先離職，沒想到離職後要再復職卻面對自信心問題，透過強化英語技巧等，目前也重返科技製造業擔任業務工程師。