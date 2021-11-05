鴻海(2317)公布2021年10月自結合併營收5508.9億元，較9月5857.31億元減少5.95％、較去年同期6125.53億元減少10.07％，為近4年同期低點。不過，累計前10月合併營收4.65兆元，仍較去年同期3.96兆元成長達17.53％，續創同期新高。

觀察10月四大產品概況，鴻海表示，與9月相比，以雲端網路產品最強、消費智慧產品居次，元件及其他產品位居第三、電腦終端產品殿後。與去年同期相比，則以元件及其他產品最強、消費智慧產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品仍墊後。

投顧法人先前對鴻海第四季展望維持審慎樂觀，認為整體應與疫情前的季節性表現相當，但仍需密切觀察疫情與中國大陸限電對供應鏈的影響程度。鴻海將於12日召開法說會，因10月旺季營收意外出現「雙降」，預期缺料、限電、訂單需求等議題將更受法人關注。