上銀(2049)董事長卓文恒指出，去年底到今年第1季上銀有調整產品售價，由於目前毛利率還穩定，因此暫無調漲計畫，但還需看明年首季原物料狀況。他認為，大陸受限電影響，接單有趨緩現象，但是歐美及日韓訂單都相當強勁，看好車用晶片紓解後的車市銷售動能，整體市場仍供不應求，明年展望目前依舊樂觀。

上銀第3季獲利創下史上第3高，每股盈餘3.98元，除了市況不錯外，上銀因應原物料價格，在去第4季及今年第1季兩度調漲產品售價也有關係。對於是否再次漲價，卓文恒認為，今年以來原物料漲幅達到40％，未來原物料走勢還是持續往上增加，上銀兩次調漲其實相較2018年，價格還沒到達當年的頂峰，雖然還有10％～15％空間，不過上銀毛利率還能維持，後續暫時不會調漲，但也要觀察明年第1季原物料價格上漲狀況。

對於海運缺櫃、塞港問題，卓文恒指出，對毛利率確實有影響，尤其貨運價格的上漲關係到成本，但還不至於影響太大。

上銀接單狀況來看，大陸在今年9月、10月有開始感受接單趨緩跡象，其中缺電是原因之一，雖然上銀蘇州廠電力限制趨緩，主要是其他產業客戶生產因限電出現問題。不過，歐洲地區像是德國子公司前3季出貨金額比2018年高峰還高，義大利及瑞士子公司接單出貨都不錯，歐洲疫情後各產業成長良好。日韓地區接單也是不錯，日本工具機對未來接單看法持續成長，不僅是半導體，今年缺晶片導致汽車產業受影響，明年晶片供應足夠，普遍2022年對汽車銷售樂觀。

卓文恒也表示，大陸地區沒有取消訂單只是延緩出貨，線性滑軌訂單能見度下滑，只侷限在大陸地區，歐美日韓訂單需求強勁，2022年仍持續看好。

上銀今年資本支出約30～40億元間，卓文恒指出，目前來看會在低標30億元，估計2022年會比2021年高。