美債殖利率的上升，對股市造成壓力。內房股不平靜，周五香港恆生指數收跌354.68點或1.41%，為24870.51點。國企股(H股)跌132.29點或1.48%，為8820.83點。

佳兆業上午宣布停牌。旗下佳兆業資本、佳兆業美好等同時停止交易，為繼恆大之後，市場擔心的下一個出問題的地產開發商。深圳住建局據了解已經通知該公司，討論流動性問題。周四由於佳兆業擔保的理財產品的兌付逾期，上千投資人前往深圳總部抗議。

另外廣東省周五表示，將撥出廣州和深圳10%土地，開發和提供給年輕人租房需求。

中國奧園跌13.5%，報2.18港元。該公司擬出售奧園健康，奧園健康表示，正與第三方就可能出售物業管理業務的權益進行初步討論。奧園健康股價反而暴跌16%。

該消息傳出後，物業股大跌。世茂服務跌6.3%，金科服務跌6.1%，時代鄰里跌5.7%。

世茂集團跌13.2%。該房產公司表示，與陸家嘴信託的合作正常，澄清延期償付的傳聞。

科技指數跌1.55%。阿里和美團皆跌逾3%，京東跌4%。