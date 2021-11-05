越南汽車製造商VinFast在5日表示，將在加州先投資2億美元，當作日後擴大全美營運的先行試點。

2019年時，這家隸屬越南最大集團Vingroup的汽車部門，推出以傳統燃油為動力的汽車，並成為首家擁有自有品牌的越南汽車製造商。

VinFast興致勃勃地表示，目標是將在2022年時，在美國推出兩款純電能休旅車，並將在全美陸續建立60個車展中心，讓車主可以好好賞車。