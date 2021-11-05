《國際產業》砸2億美元 越南VinFast赴美紮營 16:312021/11/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南汽車製造商VinFast在5日表示，將在加州先投資2億美元，當作日後擴大全美營運的先行試點。 2019年時，這家隸屬越南最大集團Vingroup的汽車部門，推出以傳統燃油為動力的汽車，並成為首家擁有自有品牌的越南汽車製造商。 VinFast興致勃勃地表示，目標是將在2022年時，在美國推出兩款純電能休旅車，並將在全美陸續建立60個車展中心，讓車主可以好好賞車。 《國際產業》波蘭電商Allegro斥資10億美元 買下捷克同業 每年20億美元 美共和黨提《台灣嚇阻法案》助台抗陸 #VinFast #越南 #億美 #汽車製造商 #年時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》美半導體股逆天噴 台積電、聯電大復仇 08:302021/11/05 財經 《國際經濟》難怪上季經濟差 美9月貿易逆差創新高 15:402021/11/05 財經 《國際產業》全年營收目標大砍10億美元 派樂騰盤後崩跌31％ 15:232021/11/05 財經 《國際產業》傳英國加強稀土生產 減少對中依賴 14:322021/11/05 財經 《國際產業》比特幣帶旺 Square上季獲利暴增 13:072021/11/05 財經 搶喝珍奶！菲律賓速食龍頭砸3.5億 買下51％迷客夏股權 10:052021/11/05 財經 英特爾擬砸近35億 接收威盛子公司員工 04:102021/11/05 財經要聞 博世2022年擴建晶圓廠 再投資逾4億歐元 10:002021/11/05 財經 資金匯回最大咖 貢獻33.2億稅 04:102021/11/05 金融．稅務 21歲青年赴美逐夢慘淪街友 16年後翻身！擁11億資產 15:282021/11/05 搜奇 《產業》工研院：今年我工具機前三大市場出口額 年增2成 12:332021/11/05 財經 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣置產選哪裡？去年上千位外國人、陸客在這縣市買房 - 財經 超強3奈米殺出 為何蘋果A16沒用？台積電意外洩密了 - 財經 長榮爆出2驚天密碼 他大驚：神秘買家在打暗號 - 財經 美中對幹又升級 謝金河爆台灣2產業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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