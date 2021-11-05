《金融》10月外匯存底 連3月創新高 16:312021/11/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行公布10月外匯存底金額為5467.01億美元，月增18.02億美元，連3個月再創歷史新高。 10月外匯存底變動因素包括:投資運用收益以及主要貨幣對美元的匯率變動。 《國際經濟》難怪上季經濟差 美9月貿易逆差創新高 《熱門族群》業績展望俏 晶圓雙雄攜手走高 #外匯存底 #億美 #變動 #創新高 #額為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰鼎10月營收破紀錄 04:102021/11/05 證券．權證 去年契稅稅收史上第三高 外國人最愛桃園 15:102021/11/05 財經 美股基金 連三周登吸金王 04:102021/11/05 投資理財 《美股掃瞄》高通點「晶」 標普500、那指、費半創收盤新高 08:522021/11/05 財經 《電腦設備》研華10月、前10月營收 齊登同期高 15:572021/11/05 財經 《半導體》長科＊10月營收連6月創高 Q4端看大陸供電 10:002021/11/05 財經 FAO：10月全球糧價創10年新高 12:422021/11/05 財經 高通上季業績傳捷報 04:102021/11/05 全球財經 元旦連假離島機票 11／10上午開賣 15:112021/11/05 生活 《鋼鐵股》中鋼第3季每股淨利衝高1.28元 前3季2.88元 14:322021/11/05 財經 元大台灣高息低波ETF公告 預估配息創史上新高 08:242021/11/05 財經 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣置產選哪裡？去年上千位外國人、陸客在這縣市買房 - 財經 長榮爆出2驚天密碼 他大驚：神秘買家在打暗號 - 財經 超強3奈米殺出 為何蘋果A16沒用？台積電意外洩密了 - 財經 美中對幹又升級 謝金河爆台灣2產業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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