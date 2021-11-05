嘉義市諸羅山盃少棒賽是台灣規模最大的少棒賽事，去年比賽時有200多個隊伍近5000人到嘉義市。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市政府教育處因防疫考量，上月宣布取消辦理原訂於12月舉辦的第24屆「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」，此消息一出引來許多家長反彈，5日市議會定期會排定教育處等局處進行工作報告，有多位議員認為現疫情已趨緩，應照常舉辦比賽，不要讓學生失望。教育處長林立生則回應，會再召開相關會議討論。

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽是台灣規模最大少棒賽事，上月市府公布停辦，今天市議會嘉義市議員蔡永泉、黃露慧、戴寧、蔡榮豐及張秀華等人針對諸羅山少棒盃議題發言，要求市府照常舉辦。

蔡永泉表示，市府10月就以擔心造成防疫破口為由宣布停辦此賽事，但目前國內疫情現已穩定，僅剩零星境外移入案例，建議可考慮延至寒假期間舉辦。戴寧說，8月後全台很多少棒比賽都照常進行，嘉市上個月宣布停辦讓許多家長十分錯愕，嘉義市是棒球原鄉為何倉促決定不辦？

張秀華表示，很多家長反應，參加比賽的不少是國小五、六年級的學生，今年若沒參加賽事明年就畢業了，可能會留下遺憾，針對今年來不及申請教育部經費部分，應可跟市長討論。黃露慧也說，把之前準備的恢復，應來得及辦理，請下周向議會報告討論後的決定。

蔡榮豐指出，諸羅山盃少棒賽第1至第20屆都由市府主辦，第20屆以後才委外辦理，今年若復辦可由市府自行主辦，賽事相關球場、裁判等相關事宜地方也會盡力協助，還有2個月時間應可順利舉辦。

教育處長林立生說，上一屆比賽教育部體育署補助250萬元嘉義市政府自籌款200萬元，今年因疫情未向體育署申請經費，感謝多位議員的關心，諸羅山盃少棒去年有200多個隊伍將近5000人進到嘉義市也帶動運動經濟，接下來除疫情考量外，內部會針對裁判、場地等問題作評估，評估後會盡快向大家報告。