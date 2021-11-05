台灣高等法院5日舉辦國民法官上訴審模擬法庭交流座談會，邀請廢死聯盟及各院、檢機關參與，高院綜合與會專家學者意見後，即刻著手規劃進行檢討，期能就第一審以國民法官法程序審理之案件，有更周延之上訴審程序，並做出更妥適且符合社會期待的判決。
高院院長李彥文致詞表示，高院首次辦理模擬法庭上訴審程序，得到許多寶貴經驗，發現諸多問題，由評論員以豐富的學經歷來觀察，提供檢討意見，並請審、檢、辯分享親身經歷之心得，使高院得以改進此一與現行刑事訴訟法不同的制度，期待法律施行時，各審級均能順暢進行國民法官新制。
台灣高等法院5日舉辦國民法官上訴審模擬法庭交流座談會，邀請廢死聯盟及各院、檢機關參與，高院綜合與會專家學者意見後，即刻著手規劃進行檢討，期能就第一審以國民法官法程序審理之案件，有更周延之上訴審程序，並做出更妥適且符合社會期待的判決。
高院院長李彥文致詞表示，高院首次辦理模擬法庭上訴審程序，得到許多寶貴經驗，發現諸多問題，由評論員以豐富的學經歷來觀察，提供檢討意見，並請審、檢、辯分享親身經歷之心得，使高院得以改進此一與現行刑事訴訟法不同的制度，期待法律施行時，各審級均能順暢進行國民法官新制。
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