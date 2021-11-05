110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，5日在霧峰高爾夫球場登場。（黃國峰攝）

110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，5日登場，中市運動局長李昱叡（左）指出本次比賽，特別在第二洞設有一桿進洞獎，百萬級休旅車一台。（黃國峰攝）

110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，5日在霧峰高爾夫球場登場，吸引上百名參賽者，依序乘坐高爾夫球車出發比賽。（黃國峰攝）

110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，5日在霧峰高爾夫球場登場，中市運動局長李昱叡（右2）、中市體育總會高爾夫委員會主任委員張世禎（右1）等貴賓為比賽開球。（黃國峰攝）

110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，5日在霧峰高爾夫球場登場， 賽前參賽者，把握時間加緊練習推桿。（黃國峰攝）

推廣高爾夫球運動，110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，5日在霧峰高爾夫球場舉行，吸引上百名業餘好手參加，運動局長李昱叡表示，疫情解封後，市長盧秀燕對體育運動特別支持，除了過往的菁英式的球賽，對這種嘉年華會式的高球賽，也歡迎大家一起參與，深耕台中高爾夫運動發展。

疫情解封後，難得辦賽事，此次市長盃業餘高爾夫錦標賽，吸引上百名球友參賽，台中市體育總會高爾夫委員會主任委員張世禎表示，往年高球賽都是高手在比賽，今年首度舉辦這種嘉年華式的比賽，推廣高爾夫運動，才開放報名1個禮拜就超過上百人報名，因有球場人數容留限制，在比賽前2個禮拜就提早終止報名，最終有132人報名，相當踴躍。

中市運動局長李昱叡表示，台中擁有良好高爾夫球場環境，今年已辦理「台中市高協青少年GOLF 扎根巡迴賽」、「台中市青少年高爾夫巡迴賽」、「110年台中市議長盃業餘高爾夫錦標賽」，另有「台中高協GOLF青少年扎根巡迴賽（夏季）」等高爾夫賽事將舉行，市府將持續支持選手訓練與競賽平台，以賽代訓，提升台中高爾夫選手競爭力，深耕台中高爾夫運動發展。

運動局指出，此次市長盃錦標賽吸引眾多高爾夫愛好者參賽，選出總桿前3名、淨桿前3名，還有幸運逢5跳、最近洞、最遠桿等獎項，此外，特別在第二洞設有一桿進洞獎，百萬級休旅車一台，還有2家廠商各提供約價值20萬獎品的指定洞1桿進洞獎，鼓勵選手持續參與高爾夫運動，提升技術水準。