雙11優惠大戰登場，加上振興五倍券，從電商平台一路打到通信業者，連寬頻上網也加入優惠行列。有線電視業者因應家戶超高速寬頻上網需求增加，紛紛推出優惠價格與加值服務，其中「北都TaipeiNet」推出1G光纖上網+有線電視享前三個月每月只要11元，而申辦數位有線電視一年2400元。

NCC最新統計指出，今年一月至八月，固網(有線)寬頻帳號數從595萬戶增加到614萬戶，其中光纖上網從385萬戶上升到396萬戶，分析原因是消費者對超高速寬頻上網需求增加。

台北市的有線電視業者北都TAIPEINET表示，先前因為疫情影響，在家上班和上課人數增加，導致消費者對於網路的品質要求越來越高，從今年1月至今，北都的光纖上網用戶的成長率和去年同期相比增加了50%，而為了持續吸引消費者申辦，這次的雙11優惠活動分四週進行，第一週(11/1~11/7)開放有線電視一年只要2400元(原價5340元)；第二週(11/8~11/14)開放120M寬頻+有線電視每月511元(原價699元/月)，並加碼贈送7-11商品卡；第三週(11/15~11/21)開放300M光纖上網+有線電視每月711元(原價949元/月)，加碼送家樂福禮券500元；第四周(11/22~11/30)推出1G光纖上網+有線電視，前三個月每月只要11元(原價1149元/月)，還加送摩斯早餐券12張和LINE TV一年VIP會員。