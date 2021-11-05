經濟部加工出口區管理處超前部署，自2018年起輔導高雄軟體園區廠商致力於智慧醫療、智慧農業、智慧製造與體感科技等四大智慧應用領域進行創新技術導入與解決實證方案試煉，特於5日舉辦成果展，4年來累積輔導落地實證案例約14案次，延伸產值約1.7億，深耕產業共創數位經濟。現場同時安排供需雙方商洽媒合平臺，總計本活動共協助約20家次進行互動交流，加工處希冀持續擴大帶領區內外廠商共創智聯新世代。

元宇宙是全球近來最夯的關鍵字，為新科技集大成，包括VR及AR應用、人工智慧、雲端運算、5G通訊技術及區塊鏈技術。經濟部加工處處長楊伯耕表示，加工處不僅扶植傳統製造產業智慧化升級，也開拓醫療、農業、養殖及體感科技等各領域產業鏈結，協助區內廠商打開不同市場商機。透過4年輔導能量累積產業創新技術，希望帶動各界跨域整合契機，扶植廠商技術合作升級，拓展無限商機，科技產業園區將持續鏈結資源，激盪產業創新研發新能量與數位商機，提升南臺灣數位經濟產業之活躍度。

活動現場安排智慧醫療、體感科技、智慧農業與智慧製造跨域創新應用方案等成果實際體驗，首先，在智慧醫療方面，民生醫院與酷愛迪數位整合專業職能治療及數位互動科技，完成專門用於長照的上下肢遊戲式復建訓練系統，並透過視知覺回饋活化大腦，提升高齡長者持續復健訓練意願；日月光半導體則與先進醫資合作開發照護雲服務方案，提供廠內員工長期完善智慧健康照護。

在體感科技方面，酷愛迪數位鏈結區外技術靠點子密室為偏鄉小林國小建置以AVR體感科技結合實境密室解謎遊戲，透過互動式數位學習知能與探索體驗，深刻理解防災教育重要性。

在智慧農業方面，扶植鮪軒集團進行數位轉型，從B2B的市場延伸打造自家品牌-魚有王，打入B2C拓展商機市場，此外，邁森科技則將技術擴散至智慧養殖領域，媒合與鮮饌國際合作水產契作養殖及加工智慧化管理系統應用，以智慧化養殖數據管理、水產加工製程智慧應用改善契作之商業模式；在智慧製造方面，國巨企業與和全豐光電合作智能光學AI瑕疵檢測系統，降低產線人為操作誤差，精準辨別誤差降低產品誤篩率。

此外，加工處亦透過「數位內容行銷廠商新形象」計畫協助區內廠商改變舊有行銷模式，活動現場亦邀請受輔導廠商峰安車業股份有限公司運用Web AR技術於官方網頁展示渦輪細節，讓客戶於官網自由觀看，帶來更大的商機；雄鷄企業有限公司將燈具數位化並結合Web AR技術，模擬燈具於空間的大小及效果，無須再經由設計合成燈具效果，提升遠距溝通效率及踏入國際市場；而台灣海博特股份有限公司運用國家高速網路中心點雲技術掃描植物箱，半天內產製產品3D模型，並利用動畫展現設備結構及特性，讓客戶直接了解產品運作情形，拓展無限國際商機。