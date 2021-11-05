美股科技股領漲，台股開高走高攻勢凌厲，但外資雖買超台股，在匯市卻偏匯出，加上國際美元續強，新台幣貶勢延續，股匯各走各的路，終場收在27.882元兌1美元的近二周新低，貶值1.6分，已連續三個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量9.26億美元。

新台幣累計本周貶值6.2分或0.22％，周線由升轉貶。外匯交易員指出，美股科技股因財報佳音激勵漲勢延續，台股跟著開高上攻，最後大漲218點至17296點，外資擴大買超台股新台幣265億美元，但在匯市卻偏匯出，尤其美元強勢不變，使得新台幣盤中貶破27.9元，但午後外資買匯縮手，且出口商進場拋匯，壓抑部份貶幅。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）啟動縮減購債，但釋出升息方面仍保持耐心，市場解讀暫偏鴿派，激勵風險性資產表現，預料外資操作上應偏樂觀，擴大匯出的機率不高，新台幣應是延續區間整理格局居多。