叫車平台巨頭Uber近日與電動車大廠特斯拉達成協議，特斯拉將提供車輛給予司機出租或購買，最新公布的財報也揭露營收年增率大增逾70%，但受到持有大陸叫車平台滴滴出行股票市值大幅蒸發影響，總計虧損達24億美元（約670億元新台幣）。

Uber第三季財報周四(4日)公布，該季總預訂量(所有商品與服務總價值)為231億美元，年增57%，營收48億美元、年增72%，淨損24 億美元，較去年同期10.9 億美元多出1倍，主要是投資資產大幅虧損，首次公布的首次調整後EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為800 萬美元，扭轉第2季虧損5.07 億美元局面。外賣部門表現相當強勁，總預訂量 128 億美元、年增 50%，持續超越共享服務業務表現，但雙方差距正在縮小。

雖然滴滴讓Uber蒙受虧損，但持有的Zomato、Aurora、Joby 股權有助於部分止血。截至7月底統計，Uber約持有滴滴12％股權，為滴滴出行第2大股東，從原本持有市值最高來到94億美元，直接遭到腰斬。

Uber曾為全球最大叫車平台，但之後遭到滴滴超越。滴滴於6月底在美股IPO（首次公開發行），籌資44億美元上市不久後，隨即遭到大陸網信辦展開網路安全審查，並以防範數據安全風險、維護國家安全，保障公共利益為由，將其APP下架，至今依然沒有恢復跡象。滴滴股價4日收盤報在8.24美元，跌幅1.44%，至今股價從最高點已經腰斬。

據《金融時報》先前報導，2019年軟銀願景基金投入118億美元買下滴滴出行20.1％股權，為遠景基金對大陸科技公司最大筆的投資案，並成為滴滴出行最大股東，但由於北京當局加強對互聯網巨頭打擊，滴滴出行市值7月底(滴滴股價與現在相差不多)已經較當時投入資金腰斬，軟銀在這份投資案達到巨額虧損，據傳持有股票價值只剩78億美元，換算新台幣損失1120億元。