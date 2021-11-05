在香港上市的中國大陸房企佳兆業近日出現債務違約，據報導，中國大陸華潤置地等央企及國企正洽談介入佳兆業集團深圳部分舊改專案。在此之前，曾有逾千人到佳兆業深圳總部討債。

陸媒財聯社今天在報導中引述知情人士說，華潤置地等央企及國企正洽談介入佳兆業深圳部分舊改專案；佳兆業一份擬處置資產的清單顯示，該公司擬處置深圳18個資產，分布於南山、福田等區域，總價值約人民幣818億元。

澎湃新聞今天稍早時也報導，佳兆業和另一家同樣陷入流動性危機的花樣年集團昨天收到深圳住建局的通知，企業今天會參加專題會議，討論公司流動性問題。

同樣在港上市的華潤置地，是中國華潤集團旗下的房地產開發商。

按照港股市值許算，華潤置地的規模遠大於佳兆業，前者目前市值高達港幣2035億元，後者只有70億元，而花樣年也只有32億元。

佳兆業旗下有多家企業，其中佳兆業美好市值23億元，佳兆業資本市值4億元。（編輯：繆宗翰）1101105