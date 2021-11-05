立法委員何欣純爭取太平區聯合行政中心興建案納入前瞻基礎建設計畫補助，5日邀請內政部徐國勇部長聽取工程簡報。（馮惠宜攝）

立委何欣純爭取太平區聯合行政中心興建案納入前瞻基礎建設計畫補助，內政部徐國勇5日下午受邀基地聽取工程簡報，徐國勇當場允諾最高額1億元的補助，還要求市府建設局如質如期完工，他當場向何欣純表示，「委員這樣可以嗎？那個質詢的時候吼…」並解釋做官員最怕就是質詢。

台中市太平區公所辦公廳舍興建迄今逾40年，其間經歷921震災補強，由於建物安全堪虞，且辦公場所不敷使用；台中市前市長林佳龍在2018年規劃將文中三用地變更為機關用地，並計畫編列約3.7億元預算興建太平聯合行政中心，現任市長盧秀燕再變更設計規劃地上5增、地下2層的建物，除了有公所辦公室外，1樓設置公共托嬰中心，預計可收托36到40位嬰幼兒。

該案110年10月16日盛大開工，工程總價4.6億，經市府提送中央補助，目前正由內政部審議中，立委何欣純爭取納入前瞻基礎建設計晝，並在5日邀請徐國勇到場實勘。

何欣純表示，台中市太平區公所現在的辦公廳舍，建於民國69年，當時太平區人口才6、7萬人，40多年過去，目前太平人口近20萬人，民眾洽公服務需求大幅增加，更突顯聯合行政中心興建的急迫性；何欣純感謝市議員張玉嬿、蔡耀頡等人，在議會爭取通過預算，同時感謝徐國勇特別前來了解地方所需。

當地宜昌里長林進發建言，除公托外，最好也有社區關懷據點以及老人日照或日托等長照設施，徐國勇表示，當地長照、日照等需求，趕快找地，趕快來做，他會努力完成。

徐國勇當場允諾以最高額的金額1億元補助該工程，也期盼市府建設局要如質如期完工，不容打折扣，最後他更並向何欣純表示，「委員這樣可以嗎？那個質詢的時候吼…」、「拍謝啦」；曾經擔任市議員的徐國勇也解釋，做議員、做立委最大的義務就是在質詢，做官員最怕就是質詢。但他也強調，質詢都是為了地方，質詢只要合理政府都照做。