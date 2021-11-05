人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，再甜蜜的情侶，感情也可能有走到盡頭的一天，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，一旦分手從此老死不相往來，不會給對方保留任何餘地，看似絕情的舉動，其實只是不想讓彼此三心二意、藕斷絲連。

金牛座：

金牛座個性慢熟，很少主動闖入別人的世界，所以一旦分手後，更會劃清界線。理性的他們為了讓自己少受點傷害，也不會給前任保有一絲復合的希望，看似絕情，其實只是希望彼此能過得更好。

巨蟹座：

巨蟹座個性陰柔，處理感情問題經常比別人慢一拍，不過一旦他們同意分手，必定是經過深思熟慮做出的決定。在感情中遇到挫折的巨蟹座，面對逝去的愛情，不會沒完沒了的糾纏，或許有人會覺得巨蟹座太過絕情，但其實他們只是為了保護自己早已千瘡百孔的心。

處女座：

處女座個性挑剔，不會輕易割捨一段感情，除非他已經感到精疲力竭，並且不給對方任何挽回的機會。分手後的處女座會封閉自己，對於前任不會有任何留戀，也不允許有藕斷絲連的事情發生，態度相當決絕。

天秤座：

天秤座是個活在當下的星座，為了保護當下的愛情，他們會和前任切割得非常清楚，因為他們對每段感情都是全身心的投入，所以對待前任就會表現得比較決絕，不想再有任何交集，也不會讓現任有任何誤解的機會。

摩羯座：

摩羯座沉穩理性，對感情看得比較重，也不吝於付出，通常他們會提出分手，都是因為對另一半已經到了忍無可忍的地步，所以一旦分手，他們也不會因為一時心軟而復合，即使心裡特別念舊，也會強迫自己忘了對方，好好療傷。