房市買氣旺盛、子公司建案交屋入帳，推升海悅(2348)10月合併營收6.34億元，創單月歷史新高，月增56.2％、年增66.9％，前10月合併營收40.59億元，年增率為51.02％。

海悅表示，未來全球通膨情況與利率走向兩大因素，將會是房市後續觀察指標，目前來看，本土疫情已趨緩，賞屋人潮回溫，依據不動產估價師公會全聯會日前宣布，因應營建工程材料類及勞務類雙漲趨勢，為跟上營建成本飆高速度，調整全台「營造或施工費標準表」平均調高20％～40％，故營建成本下修不易，然在央行打炒房不打房的原則下，首購、首換剛性需求仍是房市買氣主流。央行總裁楊金龍11月1日赴立法院專題報告表示，台灣升息必須考量三條件，物價上漲率與通膨未來展望、周遭主要國家升息情況與台灣紓困振興情形，因升息將引起資金移動，為避免升息導致資金湧入，升息將審慎評估，在利率維持相對低檔時，不動產仍將是資產配置的主要選項之一。

海悅表示，10月合併營收6.34億元，係全台房市隨著防疫規範持續放寬，在代銷建案平均每周來客人數回升至年初買氣旺盛的每周2000人水準下，買氣回溫穩健挹注代銷業務成長，其中受益雙北個案、台中、台南市等重磅建案銷售持續開出紅盤，加上子公司悅大建設的鶯歌《微笑海悅》建案，本月按完工交屋法認列房地收入約1.97億元挹注所致。

海悅兩子公司-分別持股55％及70％股權的悅大建設及海研建築，推出的鶯歌《微笑海悅》與新莊《海悅花園》建案已全數完銷，其中鶯歌《微笑海悅》於本月按全部完工法交屋認列房地收入約1.97億元，新莊《海悅花園》建案則預計於2023-2024年認列挹注收益，營運將增添穩定成長動能。