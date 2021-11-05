嘉威(3557)公布第3季財報，由於第3季原料價格上揚、缺櫃等影響明顯，壓抑到第3季獲利表現，單季稅後淨利0.4億元，每股盈餘0.53元；累計前3季稅後淨利4.2億元，每股盈餘5.71元。第4季開始進入旺季，加上逐步反映原物料價格到終端客戶，獲利有望繳出優於第3季的表現。此外，該公司維持半年一次配股政策，董事會通過發放現金股利3元，今年兩次配息分別為3.65元及3.00元，合計配發現金股利6.65元。

嘉威第3季營收11.36億元，年增12.5％，創歷年同期新高，但受到美元貶值、原物料上漲、缺櫃及能耗雙控措施等對出口廠商造成壓力，單季毛利率降至32％，稅後淨利0.4億元，每股盈餘降至0.53元。

累計前3季每股盈餘5.71元，低於去年同期7.01元，其中，也包含今年辦理現金增資導致股本增加，稀釋獲利約10％。

公司指出，第3季出貨訂單價格尚無法及時反映原料上漲，但仍盡力維持平穩供貨，全力支應客戶需求。由過去經驗顯示，在全球供應鏈面臨挑戰之際，此時能夠在價格、產能及運力方面應對客戶的供應商，適時鞏固與客戶關係，對後續客戶訂單的取得有很大的幫助。

而面臨原物料價格居高不下，嘉威也配合新產品上市進度，第3季起已經逐步調整產品售價，來反映原物料成本，並將報價給客戶端的效期縮短，以保持彈性因應的空間。

第4季到明年第1季為嘉威的傳統旺季，根據全美零售協會(NRF)預測，今年美國年終假期購物季的零售銷售額仍可望成長10.5％，加上目前歐美庫存仍處於低水位，美國零售通路對庫存補貨需求殷切，嘉威與客戶也積極協調安排船班，趕上這波銷售熱潮。

至於能耗雙控的影響，嘉威認為，雖是壓力但也是轉機，主要嘉威生產基地位於大陸廣東省河源市，是使用水力發電的綠能工廠，雖實施錯峰管制，但因應當地限電的日程通知，目前機動調整機台開機數與人工工時以為應變，能因應客戶訂單的交期安排。另一方面，能耗雙控也讓貨櫃緊張的狀況得以緩解，有利於旺季出貨更為順暢。