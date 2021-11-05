隨著新一波的新冠疫情消退，以及經濟出現好轉跡象，美國10月就業可望穩健增長，薪資也料將持續攀升。

根據Dow Jones所做的預測調查，經濟學家預估美國10月非農就業增加45萬人，遠超出9月的新增19.4萬人。10月失業率估從4.8%進一步降至4.7%。

此外，10月時薪估月漲0.4%、年漲4.9%，較9月的年漲4.6%加速上揚。由於市場正密切關注通膨走勢，這個數據也就格外令人關注。

美國銀行美國經濟學家Alex Lin表示，新冠疫情導致近幾個月來就業放緩，但現在看來感染病例和住院人數都朝著正確的方向發展。他預期餐飲業、旅宿業和零售業將大量增聘人力。

美國銀行預估美國10月非農就業數新增45萬個，並看好在經濟成長反彈帶動下，美國的就業將維持增長一段時間。美國第三季國內生產毛額季增年率僅達2%，但市場預期該國第四季經濟可望成長5% 。

此外，美銀預估未來美國的就業數據將持續轉強，明年第一季的每月非農就業平均將增加60萬人，第二季每月就業數平均新增40萬人，之後會回落到較為正常的數據，如每月新增20萬人就業。

Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk則預估美國10月非農就業人數將增加65萬人，遠高於普遍預期。她並表示，不僅通膨和薪資上揚可能成為聯準會的問題，持續幾個月強勁的就業數據也可能會改變央行的政策前景。Swonk表示：「到12月，聯準會將再有兩個月的就業數據，如果這兩個月的數據仍然強勁，那麼聯準會如果在12月或明年1月加速縮減購債，我也不會感到意外」。