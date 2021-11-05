勞動部勞工保險局為提供民眾貼心、友善及安全的洽公環境，並加快服務速度，減少民眾等候時間，已積極完成基隆辦事處洽公環境改善工程。勞動部長許銘春與勞保局局長鄧明斌特於5日上午，於該辦事處共同主持「打造友善洽公空間-基隆辦事處重新亮相」揭幕活動，象徵為該辦事處注入嶄新的服務能量及為民服務的用心。

勞保局基隆辦事處修繕後，除增設服務櫃檯、友善的廁所設施外，洽公空間亦變得寬敞明亮，期能帶給民眾耳目一新的感受。勞保局局長鄧明斌表示：基隆辦事處轄內勞、農保投保單位數約1萬3千餘家，被保險人高達26萬人，因位居基隆市區商業繁榮地段，每日洽公人數達2百餘人次，惟基隆辦事處原服務大廳空間窄小、設施老舊，尖峰時段經常發生人潮擁擠，以及座位不足之現象。

為改善上述情形，此次修繕特別調整櫃檯方向，使行走動線更加流暢，以擴大洽公空間並增設等候座位；此外，服務大廳特地選用和平島遠眺基隆嶼作為辦事處形象招牌的背景，呼應基隆海洋之都的特色，也顯現基隆辦事處迎向大海、開展未來的服務精神。