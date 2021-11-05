民眾湧入高雄鼎山家樂福採買酒品。（柯宗緯攝）

家樂福一年一度酒展來了！這次精選千種酒款，酒類範圍從兩位數到五位數，膜拜酒到小資酒，更是連鎖通路首家引進素食酒款，堪稱滿足各種需求、場景、價格的「零死角」酒展，酒展開檔前邀請7位達人試飲，讓消費者不用踩雷。

家樂福酒展期間為11月５日至12月5日，限定店亦舉辦微醺之夜，邀請達人店內分享私房酒單。包括張治（Ｔ大）、徐培芬（Vivian）、小資男女的紅酒筆記本、林澧竣（Eric）、安東（Anton）、吳祥毓（GAMA）、盧彥廷（Vincent）等七位達人為大家提前試飲超過百種品項，希望讓消費者都能夠選到自己喜歡的酒，樂飲不踩雷。

與家樂福合作三年的知名紅酒專欄作家安東（Anton）表示，一般人覺得紅、白酒有距離，其實輕鬆的多喝幾次酒可以體會其中的有趣之處，隨興的跟著DM上七位達人的選酒，挑選新舊世界不同的產區，記下自己的偏好，慢慢培養自己的酒單，「尤其這次家樂福酒展，有很多精彩酒款都害我一度覺得標錯了價格阿！絕對是品酒入門的好時機。」

每年家樂福酒展最大亮點就是全台限量的珍稀酒款，部分為酒莊會員才能夠購得的珍品，今年度家樂福酒展以波爾多五大酒莊作為亮點，其中一支最高單價「木桐酒莊（Mouton Rothschild）」 2018年紅酒酒標與中國當代藝術家徐冰合作以中文書法思維將酒莊英文名稱Mouton Rothschild設計成似甲骨文的方塊字，全台僅限量30瓶。

如果要講到珍藏及高增值，絕對不能錯過的是義大利托茲卡尼膜拜酒（Cult Wine）—畢比格雷茲腦袋發熱單一園紅酒（Bibi Graetz Testamatta Rosso），膜拜酒酒品質極高且產量極少，從葡萄的栽種與挑選、發酵與熟成木桶的選用、人工釀造等等，嚴格地層層把關使它擁有傳奇性的超高品質，多為酒莊會員才能夠搶得的酒款，這支家樂福全台限量58瓶。

家樂福這次為首家連鎖通路引進英美超熱話題「素食酒」，獨家引進四款葡萄酒，首賣推出第二件五折的優惠，其中「小資男女的紅酒筆記本」將西班牙里奧哈阿格拉多的白酒、粉紅酒分別選為4星及3.5星，法鬥素食酒更擁有討喜外型，推薦大家就算不是素食者也很值得買來嘗鮮。

家樂福酒展期間為11月5日至12月5日為期一個月，其中部分酒款為限量及限店販售，今午後已漸漸湧現採買人潮。

另外８間店面將舉辦微醺之夜活動，分別為11月5日、11月13日為天母、新店、文心、鼎山店，11月6日為經國、彰化、安平店，11月7日、11月14日為內湖店，達人也會在店內快閃介紹酒款，歡迎大家前往選購，詳細活動及各店銷售酒款以店面公告為主。

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