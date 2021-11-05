今年因疫情影響，台北市立動物園5月15日起首度封園，長達2個多月，目前僅剩「穿山甲館」還沒對外開放，隨著疫情趨緩，動物園已準備好在11月6日開放「穿山甲館」，二趾樹獺、棉頭絹猴將在周末重新與大家見面。保育員指出，1歲半的二趾樹獺「葉夏」8月剛加入哥哥的行列來到穿山甲館，由於還沒見過遊客，所以會比較害羞。

園方指出，今年初聖地亞哥動物園有8隻大猩猩確診，由於穿山甲館裡有棉頭絹猴，屬於小型靈長類，動物園決定採取較高規格的防疫風險管理，才會持續暫緩穿山甲館的對外開放，但隨著疫情逐漸趨緩，動物園解封措施也滾動調整。

保育員表示，穿山甲館裡住著超人氣的動物「二趾樹獺」，牠們體型比被稱為微笑樹獺的「三趾樹獺」還要大、毛髮更長、眼睛更大，前肢有2趾，和有3趾的後肢幾乎等長，是獨居的夜行性動物，但在穿山甲館裡，白天也可能看得到牠們在活動，尤其是吃飯時間。

園方指出，「葉黃」是最早進駐穿山甲館的二趾樹獺，最近喜歡窩在仿岩的凹洞休息；弟弟「葉紫」有時窩在巢箱裡，而1歲半的「葉夏」今年8月才剛來到穿山甲館，由於還沒見過遊客，會比較害羞。

保育員觀察，3兄弟在穿山甲館各有喜歡的角落，但一到餵食時間，「葉黃」和「葉紫」通常提早回到巢箱中等待，保育員也會預留食物給動作最慢的「葉夏」。

另外，除了樹獺3兄弟，同樣吸睛的「棉頭絹猴家族」，也會在穿山甲館的樹叢間跳躍，動作相當迅速，館裡的淡水河流裡更是壯觀，象魚、穗鬚原鯉、黑帝王魟、赫氏萎鰓麗魚等，魚群在水中悠游讓人彷彿置身在超大水族缸，絕對是來到動物園不能錯過的景點。