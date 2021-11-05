《日本經濟新聞》5日報導，日本政府宣布，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和，8日起將放寬入境政策，允許留學生入境；且已完成疫苗接種的短期商務旅客，在配合管理下隔離期可縮短為3天。

根據報導，目前已取得日本「在留資格」卻無法入境的外國人約有37萬人，其中包括15萬名留學生和11萬名技能實習生；在新入境政策實行後，上述人員將獲准分批進入日本，但接收這些人的日本企業或大學須負責相關防疫措施，並向主管機關提出企劃書。

《日本經濟新聞》指出，日本政府1月起原則上禁止外國人入境，讓依靠外國實習生承擔勞力的部分農林漁產業者十分苦惱，各學校也不斷呼籲開放留學生入境。

另外，目前即使是已完成疫苗接種者，入境日本也須自主隔離10天，但新入境政策實行後，短期商務旅客在配合相關企業的管理下，隔離期可縮短為3天，有望促進日本國際商務活動復甦。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣估計，在這波入境政策放寬下，日本GDP將獲得每年8300億日圓（約新台幣2033.6億元）的增長，因為入境者增加將帶來消費上揚等經濟效果。

「日本放送協會」（NHK）先前報導，日本政府也有意進一步放寬每日入境人數上限，將自目前的每天最多3500人增加至5000人，預計11月下旬起開放。不過日本政府尚未對外國觀光客解禁，將視新冠肺炎疫情狀況，分階段考慮放寬入境限制的對象。