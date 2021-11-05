110年新北全運會於10月21日圓滿落幕，延續奧運熱潮，民眾對全運會的關注度為歷年之最，全台頂尖運動好手也帶來了精彩刺激的賽事，在35種類、406項競賽，計有11項21位選手刷新全國紀錄。新北市政府體育處本次首創的「破全國紀錄獎勵」，並由國內知名機車品牌贊助提供，除了獎勵每位破全國紀錄的選手4萬元購車禮金外，破兩項全國紀錄的舉重好手陳玟卉及射擊好手黃宸緯還能將最新上市的機車直接騎回家！

日前在全運會稱霸的破紀錄選手們，今天齊聚板橋第一運動場接受頒獎。今年民眾對體育的關注延續到了全運會，雖然因為疫情影響不能入場觀賽，但多數民眾仍在家收看直播表示支持，賽事直播觀看人數是歷年之最。

新北市政府體育處長洪玉玲表示，今年台灣選手在奧運表現優秀，選手們在接續舉辦的全運會賽場上也有非常卓越的表現。新北市奧運國手陳玟卉以挺舉130公斤、總和231公斤打破兩項全國紀錄，高雄市射擊好手黃宸緯也在男子25公尺快射手槍個人及團體賽中刷新了兩項全國紀錄，將國內優秀的成績紀錄又往前推進了一大步，並以破最多全國紀錄的成績，表現非常優異。

首次參加奧運即在東奧奪得銅牌凱歸的陳玟卉表示，今年全運會賽事規模比以往都盛大，很感謝贊助商這次對選手的支持，知道自己有獲車資格時，有特別上網研究全新車款，發現這台車的重量是130公斤，剛好是自己這次挺舉破紀錄的成績，覺得很有緣份。參賽前沒有設定破全國紀錄的目標，這次破了紀錄還獲得新車，是意外的收穫。目前已經在備戰12月烏茲別克的世錦賽，接下來最大的目標就是2022年杭州亞運。

本業是警察的射擊好手黃宸緯今天也特別從花蓮北上，本身就對機車有研究，高中時曾騎機車環島，這次很開心可以獲得機車，未來會把機車帶回花蓮，陪伴自己在花東的生活。當初接觸射擊，由同是射擊選手的姊姊李沛晴擔任啟蒙導師，一開始只是為了加分進入警察大學就讀，現在姊弟倆都成為了全國紀錄保持人，接下來也希望能一起征戰2022杭州亞運。